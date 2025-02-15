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Кабмин обновил перечень оснований для возмещения курсантами средств за досрочное прекращение обучения

16:54, 15 февраля 2025
Среди оснований для возмещения средств появились новые пункты, в частности прекращение гражданства Украины.
Кабмин обновил перечень оснований для возмещения курсантами средств за досрочное прекращение обучения
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Кабинет Министров принял изменения в Порядок возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях, утвержденного постановлением от 12.07.2006 № 964.

Как указывают в Министерстве обороны, таким образом будет упорядочен механизм, по которому курсанты и офицеры должны возместить государству средства за обучение в случае досрочного прекращения обучения или увольнения с военной службы в течение первых пяти лет (десяти для военных летчиков) после выпуска.

Обновленный порядок распространяется не только на Высшее военное учебное заведение, но и на учреждения профессионального предвысшего военного образования. Также документ учитывает особенности прохождения службы во время военного положения и мобилизации.

Также среди оснований для возмещения средств появились новые пункты, в частности прекращение гражданства Украины и отказ от дальнейшего прохождения службы на должностях сержантского, старшинского или офицерского состава.

Средства, возвращенные курсантами и офицерами, будут засчитываться в общий фонд государственного бюджета. Это отвечает требованиям бюджетного законодательства и обеспечивает прозрачность использования государственных средств.

В ближайшее время аналогичные изменения будут внесены в соответствующие постановления, регулирующие подготовку специалистов для Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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правительство Минобороны

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