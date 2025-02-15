Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о взрыве в Николаеве и «мести ТЦК»

Россия запустила дезинформацию о теракте в Николаеве.

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Российские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о том, что взрыв в Николаеве 14 февраля, в результате которого погибли два человека, якобы был местью работникам ТЦК.

Как сообщил Центр противодействия дезинформации, эта версия не соответствует действительности. Верифицировав информацию с Национальной полицией Украины, Центр выяснил, что погибшая женщина не имела сыновей мобилизационного возраста. Ее дети родились в 2001 и 2011 годах, и старший сын не является военнослужащим.

Такие вбросы являются частью информационной войны, направленной на усиление недоверия к украинским институтам. В Центре напоминают, что российские спецслужбы используют дезинформацию и вербовку для организации диверсий, но все диверсанты либо погибают, либо получают долгие тюремные сроки.

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