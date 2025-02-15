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Что делать, если на припаркованный под зданием автомобиль упала сосулька

18:06, 15 февраля 2025
Падение сосульок в Киеве может нанести ущерб авто.
Что делать, если на припаркованный под зданием автомобиль упала сосулька
Источник фото: Reuters
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Свисающие со зданий сосульки могут нанести вред имуществу или здоровью. Как отмечают в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи, вовремя убирать ледовые нависания, ухаживать и осуществлять благоустройство за зданиями и придомовыми территориями должен ЖЭК, ОСМД или другое учреждение или организация, на балансе которой находится здание.

Что же делать, если на припаркованный под зданием автомобиль упала сосулька, а страховка отсутствует:

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