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Що робити, якщо на припарковане під будівлею авто впала бурулька

18:06, 15 лютого 2025
Падіння бурульок у Києві може завдати шкоди авто.
Що робити, якщо на припарковане під будівлею авто впала бурулька
Джерело фото: Reuters
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Бурульки, які звисають з будівель, можуть завдати шкоду майну чи здоров’ю. Як наголошують у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, вчасно прибирати льодові нависання, доглядати та здійснювати благоустрій за будівлями та прибудинковими територіями має ЖЕК, ОСББ або інша установа чи організація, на балансі якої знаходиться будівля.

Що ж робити, якщо на припарковане під будівлею авто впала бурулька, а страховка відсутня:

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