Що робити, якщо на припарковане під будівлею авто впала бурулька

Падіння бурульок у Києві може завдати шкоди авто.

Джерело фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бурульки, які звисають з будівель, можуть завдати шкоду майну чи здоров’ю. Як наголошують у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, вчасно прибирати льодові нависання, доглядати та здійснювати благоустрій за будівлями та прибудинковими територіями має ЖЕК, ОСББ або інша установа чи організація, на балансі якої знаходиться будівля.

Що ж робити, якщо на припарковане під будівлею авто впала бурулька, а страховка відсутня:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.