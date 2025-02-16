На Львівщині весь транспорт зупинятиметься під час хвилини мовчання

На Львівщині запроваджують зупинку транспорту щодня о 9:00 для вшанування пам’яті загиблих.

Фото: WestNews

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На Львівщині запроваджують зупинку всього транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, яка проводиться щодня о 9:00. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Рішення ухвалила Рада оборони області, і відтепер поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Всі транспортні засоби в населених пунктах припинятимуть рух на хвилину, виняток зроблять лише для автомобілів екстрених служб.

Напередодні важливих дат – Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (20 лютого) та річниці повномасштабного вторгнення (24 лютого) – жителів Львівщини закликають о 9:00 вшановувати загиблих.

«Нехай хвилина мовчання о 09:00 стане щоденною традицією нашої вдячності й пам’яті перед загиблими», – наголосив Козицький.

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