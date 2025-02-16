В Одесі безхатько підпалив авто чоловіка, який не пустив його у під’їзд

Тепер палію загрожує до 10 років ув’язнення.

Фото: od.npu.gov.ua

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В Одесі правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який підпалив автомобіль Volkswagen через суперечку з власником. Як повідомили в поліції Одеської області, палія викрили протягом трьох годин після інциденту.

Пожежа сталася в Пересипському районі, рятувальники ДСНС повідомили про займання правоохоронцям. Вогнем було пошкоджено задню частину авто, проте ніхто не постраждав.

Слідство встановило, що підпал скоїв безхатько, який хотів помститися 30-річному власнику машини. Причиною конфлікту стало те, що потерпілий не дозволив йому зайти до під’їзду багатоповерхівки.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу), що передбачає до 10 років ув’язнення. Суд відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у 121 120 грн. Слідство триває.

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