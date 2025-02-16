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В Одессе бездомный поджег авто мужчины, который не пустил его в подъезд

08:32, 16 февраля 2025
Теперь поджигателю грозит до 10 лет заключения.
В Одессе бездомный поджег авто мужчины, который не пустил его в подъезд
Фото: od.npu.gov.ua
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В Одессе правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который поджег автомобиль Volkswagen из-за спора с владельцем. Как сообщили в полиции Одесской области, поджигателя разоблачили в течение трех часов после инцидента.

Пожар произошел в Пересыпском районе, спасатели ГСЧС сообщили о возгорании правоохранителям. Огнем была повреждена задняя часть авто, однако никто не пострадал.

Следствие установило, что поджог совершил бездомный, который хотел отомстить 30-летнему владельцу машины. Причиной конфликта стало то, что потерпевший не позволил ему зайти в подъезд многоэтажки.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение имущества путем поджога), что предусматривает до 10 лет заключения. Суд отправил подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в 121 120 грн. Следствие продолжается.

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полиция поджог Одесса

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