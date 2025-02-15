Керування у нетверезому стані — яке покарання передбачене в Україні

Які штрафи передбачені в Україні за водіння у нетверезому стані.

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Керування в стані алкогольного чи іншого сп’яніння є найбільш тяжким порушенням у сфері безпеки дорожнього руху. Нетверезий водій може залишитися без автомобіля та прав на термін до 10 років.

Патрульна поліція в Одеській області нагадує водіям про відповідальність за водіння у нетверезому стані.

Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення:

- за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

- за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

- за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

- за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

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