Оформлення паспортів українцям за кордоном – хто і коли зможе їх отримати

ДП «Документ» з наступного тижня почне видавати паспорти чоловікам за кордоном.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.

Як повідомили у ДП «Документ», це дозволить чоловікам віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року через ДП «Документ», отримати свої паспорти вже з наступного тижня.

Відповідні повідомлення про готовність паспортів будуть надсилатися в порядку черговості їх оформлення.

За інформацією ДМС, вона передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, що обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів українських чоловіків віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

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