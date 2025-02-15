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Паливне підприємство на Львівщині викрили у несплаті майже 31 млн гривень податків

15:22, 15 лютого 2025
Керівник підприємства, основним видом діяльності якого є оптова торгівля у сфері паливної промисловості, ухилився від сплати податку.
Паливне підприємство на Львівщині викрили у несплаті майже 31 млн гривень податків
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Паливне підприємство зі Львівщини не сплатило майже 31 млн грн податків до державного бюджету. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Йдеться про підприємство, яке займається оптовою торгівлею у сфері паливної промисловості. 

Встановлено, що керівник підприємства, основним видом діяльності якого є оптова торгівля у сфері паливної промисловості, ухилився від сплати цієї суми податку.

Зокрема, при здійсненні господарських операцій не було враховано при визначені об’єкта оподаткування податок на прибуток підприємства.

В рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 КК України, керівником суб’єкта господарювання завдані збитки відшкодовані в повному обсязі. 

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