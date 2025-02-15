Паливне підприємство на Львівщині викрили у несплаті майже 31 млн гривень податків

Керівник підприємства, основним видом діяльності якого є оптова торгівля у сфері паливної промисловості, ухилився від сплати податку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Паливне підприємство зі Львівщини не сплатило майже 31 млн грн податків до державного бюджету. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Йдеться про підприємство, яке займається оптовою торгівлею у сфері паливної промисловості.

Встановлено, що керівник підприємства, основним видом діяльності якого є оптова торгівля у сфері паливної промисловості, ухилився від сплати цієї суми податку.

Зокрема, при здійсненні господарських операцій не було враховано при визначені об’єкта оподаткування податок на прибуток підприємства.

В рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 КК України, керівником суб’єкта господарювання завдані збитки відшкодовані в повному обсязі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.