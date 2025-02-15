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Топливное предприятие во Львовской области разоблачили в неуплате почти 31 млн гривен налогов

15:22, 15 февраля 2025
Руководитель предприятия, основным видом деятельности которого оптовая торговля в сфере топливной промышленности, уклонился от уплаты налога.
Топливное предприятие во Львовской области разоблачили в неуплате почти 31 млн гривен налогов
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Топливное предприятие из Львовской области не уплатило почти 31 млн грн налогов в государственный бюджет. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о предприятии, занимающемся оптовой торговлей в сфере топливной промышленности.

Установлено, что руководитель предприятия, основным видом деятельности которого оптовая торговля в сфере топливной промышленности, уклонился от уплаты этой суммы налога.

В частности, при осуществлении хозяйственных операций не было учтено при определении объекта налогообложения налог на прибыль предприятия.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 УК Украины, руководителем субъекта хозяйствования нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.

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