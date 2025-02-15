Зеленский заявил о планах завершить войну с помощью партнеров в 2025 году

Украина готовит свое видение гарантий безопасности и поделится ими с США, - Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина стремится достичь мира уже в этом году. По словам Президента, в течение месяца Украина подготовит видение гарантий безопасности, поделится им с США и Европой.

"Мы хотим мира, работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, какими мы их видим. Поделимся ими с США, надеюсь, что они также поделятся своим видением. Совместный подход очень важен и для нас, и для всех европейских партнеров - для ЕС и Великобритании", - сказал он.

Зеленский отметил, что очень важно подготовить "все эти вещи" в течение следующих месяцев, чтобы поделиться ими с Дональдом Трампом.

"Чтобы найти время на наши совместные встречи, разработать совместный план, выложить его на стол перед Путиным и сделать все, из тех вещей, о которых говорит президент Трамп, что он их может делать - продолжать санкции, оказывать давление, каким образом как хочет. А после этого закончить войну в 2025 году, достичь мира, такая цель, такой наш план", - констатировал Зеленский.

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