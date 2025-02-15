Владимир Зеленский заявил, что обсуждение соглашения с США по поводу полезных ископаемых еще продолжается

Глава государства добавил, что процесс обсуждения с американской стороной продолжается.

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Украина продолжает диалог с США по соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

«Мы все еще разговариваем. В нашей истории, вы знаете, было много разных разговоров с разными администрациями США. Даже в мой первый год мы вели много разных диалогов», - сказал он.

Как известно, Президент Владимир Зеленский в Плане победы, который был презентован осенью 2024 года Дональду Трампу, предложил США совместную разработку украинских полезных ископаемых.

Также Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что хотел бы иметь такого инвестора как США в процессе разработки украинских полезных ископаемых.

Во время совместного брифинга после встречи в Киеве 12 февраля с министром финансов США Скоттом Бессентом, привезшим проект соглашения о разработке полезных ископаемых, Владимир Зеленский отметил, что не знакомился с документом, передал его чиновникам, и затем украинская сторона даст свои предложения.

Вместе с тем накануне Мюнхенской конференции премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал статью, в которой предложил ЕС создать совместное предприятие для разработки полезных ископаемых. Также он предложил ЕС заменить украинскими военными 65-тысячный американский контингент в Европе.

Однако переговоры команды Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене 14 февраля завершились без подписания сделки по редкоземельным ресурсам.

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