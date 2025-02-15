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Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные без ее участия, — Зеленский

13:15, 15 февраля 2025
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Трамп и Путин могут обсуждать все что угодно, но не могут говорить об Украине без Украины.
Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные без ее участия, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет соглашаться на мирные соглашения с Россией, заключенные без ее участия, ведь от этого "проиграют все". Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и Путин могут обсуждать все что угодно, но не могут говорить об Украине без Украины.

"Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно действовать для всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в случае заключения соглашения без Украины и Европы "проиграют все".

Президент также предупредил, что Путин пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы – как перед войной, когда они встречались в Швейцарии.

"Потом Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года – не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам это не нужно. Нам нужен настоящий успех. Настоящий мир", – добавил Зеленский.

Президент добавил, что Украине нужно прямо на всех уровнях говорить о том, что для начала нужно подготовить гарантии безопасности. Сделать это без Украины невозможно, и поэтому она должна быть за столом переговоров.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп 12 февраля провел разговор с Путиным. В ходе разговора политики говорили о завершении войны в Украине. По словам Трампа, собеседники согласились, что «хотят остановить миллионы происходящих в войне смертей».

Также Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. По словам президента США, "Зеленский, как и Путин, хочет мира". Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главным образом обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

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США россия путин Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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