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Украинцы не хотят этого, – Владимир Зеленский сделал заявление о выборах

12:42, 15 февраля 2025
Президент заявил, что готов говорить о выборах.
Украинцы не хотят этого, – Владимир Зеленский сделал заявление о выборах
Источник фото: MSC
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Большинство украинцев не хотят проведение президентских выборов до окончания войны в стране. Об этом 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Я готов говорить о выборах. Украинцы не хотят этого. Полностью не хотят этого, потому что они боятся, мы потеряем военное положение, солдаты вернутся домой и Путин захватит всю нашу территорию. Сейчас мы мобилизованы... Очень важно сберечь это. Нам нужно единство в стране. Вопрос в том, как выжить. Если кому-то это не нравится – они могут выбрать другое гражданство, если хотят», - отметил Зеленский.

Ранее Глава государства подчеркнул, что не боится выборов, а для их проведения нужно окончание или приостановление военного положения.

«Если мы приостановим военное положение – мы потеряем армию. Русские будут счастливы. Вопросы боеспособности, духа ты теряешь. И законодательно ты не можешь держать такую ​​армию. Это и факт. Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой и морально даже те, кто не будет возвращаться. Все это пауза», - сказал он.

Зеленский отметил, что Россия этим воспользуется для наступления и контрнаступательных действий.

«Второе. А как всем голосовать? Как будут военные голосовать? Это очень технически сложно. Без них голосовать нечестно. Они защищают твою демократию. А о какой демократии мы говорим, если те, кто ее защищают, не могут голосовать? То есть здесь нужно думать, что с этим делать», - сказал он.

Также он напомнил о людях, которые находятся за границей и на временно оккупированной территории.

«Там (за рубежом, – ред) 8 млн человек. Как голосовать без них? Следует обязательно понимать, что они могли воспользоваться абсолютным своим правом гражданина Украины. И что делать с миллионами на оккупированных территориях?», - заявил он.

Также Президент добавил, что Россия воспользуется этим, чтобы навязать свою пропаганду.

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Владимир Зеленский

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