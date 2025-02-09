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Во время войны наше население против выборов, — Владимир Зеленский

17:13, 9 февраля 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что все хотели бы, чтобы закончилась война и состоялись выборы.
Во время войны наше население против выборов, — Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны против проведения выборов во время войны. Об этом Глава государства сказал в интервью британскому вещателю ITV News.

«Мы все хотели бы закончиться война, и мы провели бы выборы, и мы как никто хотим окончания войны. Во время войны наше население против выборов. Все люди против. Почему? Потому что все понимают, что произойдет», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что не боится выборов, а для их проведения нужно окончание или приостановление военного положения.

«Если мы приостановим военное положение – мы потеряем армию. Русские будут счастливы. Вопросы боеспособности, духа ты теряешь. И законодательно ты не можешь держать такую ​​армию. Это и факт. Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой и морально даже те, кто не будет возвращаться. Все это пауза», - сказал он.

Зеленский отметил, что Россия этим воспользуется для наступления и контрнаступательных действий.

«Второе. А как всем голосовать? Как будут военные голосовать? Это очень технически сложно. Без них голосовать нечестно. Они защищают твою демократию. А о какой демократии мы говорим, если те, кто ее защищают, не могут голосовать? То есть здесь нужно думать, что с этим делать», - сказал он.

Также он напомнил о людях, которые находятся за границей и на временно оккупированной территории.

«Там (за рубежом, – ред) 8 млн человек. Как голосовать без них? Следует обязательно понимать, что они могли воспользоваться абсолютным своим правом гражданина Украины. И что делать с миллионами на оккупированных территориях?», - заявил он.

Также Президент добавил, что Россия воспользуется этим, чтобы навязать свою пропаганду.

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выборы Владимир Зеленский

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