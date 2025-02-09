Могут ли бомбоубежища защитить от ядерного взрыва – ученые дали ответ

Эффективность бомбоубежищ под сомнением.

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Нет ни одной антропогенной катастрофы, которая могла бы нанести больше разрушений, чем ядерный взрыв. И хотя существует мнение, что специальные бомбоубежища могут защитить от последствий ядерной атаки, их эффективность далеко не всегда гарантирует безопасность, пишет Live Science.

Идея бомбоубежищ возникла во время Холодной войны, когда США и СССР начали активно строить хранилища для защиты от ядерных атак. Однако, по словам экспертов, таких как Норман Клейман из Колумбийского университета, не все хранилища способны эффективно защитить от современного ядерного оружия, которое значительно мощнее, чем в середине XX века.

Технология ядерного оружия изменилась. Если раньше атомные бомбы работали на основе ядерного деления, то современные водородные бомбы используют термоядерный синтез для создания взрыва, который может уничтожить все в радиусе 160 км от эпицентра. Для сравнения, бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели радиус взрыва всего 1,6 км.

Эксперты отмечают, что эффективность бомбоубежища зависит от его расположения. Если оно находится в 1000 км от эпицентра взрыва, существует шанс на спасение. Но убежище, расположенное в радиусе 160 км от взрыва, не сможет защитить от сильных тепловых волн и ударных волн.

Кроме того, важным фактором является радиация. Для того, чтобы защитить людей от нее, бункер должен иметь стены толщиной не менее 1,5 метра из бетона, стали и свинца. Однако даже при таких условиях риск получить низкую дозу радиации, которая может вызвать рак в будущем, не исчезает.

Питер Каракаппа из Колумбийского университета указывает на три основных компонента защиты бомбоубежища: конструкция, материалы, блокирующие радиацию, и способность выдерживать радиоактивные осадки, образующиеся после взрыва.

Несмотря на то, что бункеры могут в некоторой степени защитить от последствий ядерного взрыва, их эффективность в значительной степени зависит от расстояния до эпицентра. И хотя ядерный взрыв является чрезвычайно маловероятным, гарантии того, что он не произойдет, нет.

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