Чи можуть бомбосховища захистити від ядерного вибуху – вчені дали відповідь

Ефективність бомбосховищ під сумнівом.

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Немає жодної антропогенної катастрофи, що могла б завдати більше руйнувань, ніж ядерний вибух. І хоча існує думка, що спеціальні бомбосховища можуть захистити від наслідків ядерної атаки, їхня ефективність далеко не завжди гарантує безпеку, пише Live Science.

Ідея бомбосховищ виникла під час Холодної війни, коли США та СРСР почали активно будувати сховища для захисту від ядерних атак. Проте, за словами експертів, таких як Норман Клейман з Колумбійського університету, не всі сховища здатні ефективно захистити від сучасної ядерної зброї, яка значно потужніша, ніж в середині XX століття.

Технологія ядерної зброї змінилася. Якщо раніше атомні бомби працювали на основі ядерного поділу, то сучасні водневі бомби використовують термоядерний синтез для створення вибуху, що може знищити все в радіусі 160 км від епіцентру. Для порівняння, бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі, мали радіус вибуху всього 1,6 км.

Експерти зазначають, що ефективність бомбосховища залежить від його розташування. Якщо воно знаходиться за 1000 км від епіцентру вибуху, існує шанс на порятунок. Але сховище, розташоване в радіусі 160 км від вибуху, не зможе захистити від сильних теплових хвиль і ударних хвиль.

Крім того, важливим фактором є радіація. Для того, щоб захистити людей від неї, бункер повинен мати стіни завтовшки не менше 1,5 метра з бетону, сталі та свинцю. Проте навіть за таких умов ризик отримати низьку дозу радіації, що може спричинити рак в майбутньому, не зникає.

Пітер Каракаппа з Колумбійського університету вказує на три основні компоненти захисту бомбосховища: конструкція, матеріали, що блокують радіацію, і здатність витримувати радіоактивні опади, що утворюються після вибуху.

Незважаючи на те, що бункери можуть деякою мірою захистити від наслідків ядерного вибуху, їхня ефективність значною мірою залежить від відстані до епіцентру. І хоча ядерний вибух є надзвичайно малоймовірним, гарантії того, що він не відбудеться, немає.

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