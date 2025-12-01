Кабмін призначив Наталію Мовшович заступницею міністра культури

Наталія Мовшович відповідатиме за міжнародний напрям роботи міністерства, розвиток партнерств і представлення України на світових культурних подіях.

Кабінет Міністрів України призначив Наталію Мовшович заступницею міністра культури України з питань європейської інтеграції. Про це повідомив Мінкульт.

Зазначається, що посадовиця відповідатиме за міжнародний напрям роботи міністерства, розвиток партнерств і представлення України на світових культурних подіях. А також — за стратегічний розвиток української кіноіндустрії.

Серед ключових завдань:

- зміцнення суб’єктності України у глобальному культурному просторі;

- розширення міжнародної співпраці;

- підтримка українських кінопроєктів та креативних індустрій;

- координація культурної дипломатії й просування українського контенту на світових ринках.

«Досвід Наталії дозволить нам суттєво підсилити ці напрями та розширити можливості для української культури. Вітаю у команді!» — зазначила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

