Кабмин назначил Наталью Мовшович заместителем министра культуры

21:26, 1 декабря 2025
Наталья Мовшович будет отвечать за международное направление работы министерства, развитие партнерств и представление Украины на мировых культурных событиях.
Кабмин назначил Наталью Мовшович заместителем министра культуры
Фото: Минкульт
Кабинет Министров Украины назначил Наталью Мовшович заместителем министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщил Минкульт.

Отмечается, что должностное лицо будет отвечать за международное направление работы министерства, развитие партнерств и представление Украины на мировых культурных мероприятиях. А также — за стратегическое развитие украинской киноиндустрии.

Среди ключевых задач:

  • укрепление субъектности Украины в глобальном культурном пространстве;
  • расширение международного сотрудничества;
  • поддержка украинских кинопроектов и креативных индустрий;
  • координация культурной дипломатии и продвижение украинского контента на мировых рынках.

«Опыт Натальи позволит нам существенно усилить эти направления и расширить возможности для украинской культуры. Добро пожаловать в команду!» — отметила Вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Кабинет Министров Украины

