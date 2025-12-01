Працівник був 10 днів на лікарняному: чи змінює це тривалість випробувального строку

Дні фактичної відсутності на роботі, зокрема через лікарняний, не зараховуються до випробувального строку.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці повідомило про запит працівниці торговельного закладу, яка під час тримісячного випробувального строку була змушена перебувати 10 днів на лікарняному через хворобу дитини.

Жінка звернулася до інспекторів, щоб з’ясувати, чи зараховуються ці дні до випробування.

У відомстві нагадали: стаття 27 Кодексу законів про працю України прямо визначає, що до строку випробування не включаються дні, коли працівник фактично не працював — незалежно від причин.

Отже, період перебування на лікарняному не продовжує і не зараховується до випробувального строку.

Також у Держпраці підкреслили, що протягом випробування на працівників повністю поширюється трудове законодавство, включно з правом на лікарняний та соціальні гарантії.

