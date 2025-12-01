  1. В Украине

Сотрудник был 10 дней на больничном: изменяет ли это продолжительность испытательного срока

22:19, 1 декабря 2025
Дни фактического отсутствия на работе, в том числе из-за больничного, не засчитываются в испытательный срок.
Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда сообщило о запросе сотрудницы торгового заведения, которая во время трехмесячного испытательного срока была вынуждена находиться 10 дней на больничном из-за болезни ребенка.

Женщина обратилась к инспекторам, чтобы выяснить, засчитываются ли эти дни в испытательный срок.

В ведомстве напомнили: статья 27 Кодекса законов о труде Украины прямо определяет, что в срок испытания не включаются дни, когда работник фактически не работал — независимо от причин.

Следовательно, период пребывания на больничном не продлевает и не засчитывается в испытательный срок.

Также в Гоструда подчеркнули, что в течение испытания на работников полностью распространяется трудовое законодательство, включая право на больничный и социальные гарантии.

Гоструда больничные трудовые отношения

