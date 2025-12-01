Оприлюднили графіки відключення світла у Києві на 2 грудня
У вівторок, 2 грудня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.
Раніше в Украенерго повідомили, як вимикатимуть світло 2 грудня.
Додамо, голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що покращення ситуації в енергосистемі України очікується протягом кількох тижнів.
Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.
