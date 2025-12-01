  1. В Украине

Опубликован графики отключения света в Киеве на 2 декабря

20:14, 1 декабря 2025
В ДТЭК опубликовали график отключений света на 2 декабря в Киеве.
Во вторник, 2 декабря, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 2 декабря.

Добавим, глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что улучшение ситуации в энергосистеме Украины ожидается в течение нескольких недель.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

