  1. В Украине

Как будут отключать свет 2 декабря — рассказали в Укрэнерго

18:48, 1 декабря 2025
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59.
Как будут отключать свет 2 декабря — рассказали в Укрэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 2 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщили в Укрэнерго.

«Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в заявлении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

  • с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

  • с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отключение света Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

В Украине предлагают внести изменения в КАС для обжалования президентских указов индивидуального действия

В Раде предлагают расширить возможности обеспечения иска при обжаловании индивидуальных Указов Президента.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]