Как будут отключать свет 2 декабря — рассказали в Укрэнерго
18:48, 1 декабря 2025
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59.
Во вторник, 2 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщили в Укрэнерго.
«Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в заявлении.
Время и объем применения ограничений будут следующими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
- с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
- с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
