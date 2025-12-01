  1. В Україні

Як вимикатимуть світло 2 грудня — розповіли в Укренерго

18:48, 1 грудня 2025
Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59.
Як вимикатимуть світло 2 грудня — розповіли в Укренерго
У вівторок, 2 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомили в Укренерго.

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих  ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - йдеться у заяві.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ             

  • з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ                

  • з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

