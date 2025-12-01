Як вимикатимуть світло 2 грудня — розповіли в Укренерго
18:48, 1 грудня 2025
Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59.
У вівторок, 2 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомили в Укренерго.
«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - йдеться у заяві.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.