  1. В Україні

Судді КСУ обговорили з представниками Венеційської комісії законопроекти щодо конкурсного відбору суддів Конституційного Суду

20:54, 1 грудня 2025
У КСУ відбулася зустріч із представниками Венеційської комісії.
Судді КСУ обговорили з представниками Венеційської комісії законопроекти щодо конкурсного відбору суддів Конституційного Суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 1 грудня, в Конституційному Суді України відбулася зустріч із представниками Венеційської комісії Ради Європи, у якій взяли участь виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин і судді Конституційного Суду України Юрій Барабаш, Олександр Водянніков, Віктор Городовенко, Віктор Кичун та Василь Лемак,  Віце-президентка Венеційської комісії Марта Картабіа, експерт та колишній член Комісії Паоло Кароцца, радник з юридичних питань і контактна особа Секретаріату Венеційської комісії Вахе Демірчян. Про це повідомив Конституційний Суд України.

Захід організований у межах підготовки термінового висновку Венеційської комісії щодо законопроектів, спрямованих на вдосконалення процедури конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України.

Під час обговорення сторони зосередилися на ключових положеннях законопроектів стосовно організації та проведення конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України. Представники Венеційської комісії окреслили підходи, які враховуються при формуванні термінового висновку, зокрема щодо вимог до прозорості, незалежності та доброчесності конкурсних процедур.

Українська сторона поінформувала про ключові аспекти чинного законодавства, особливості функціонування Суду та наголосила на тому, що модернізація конкурсних процедур є важливою передумовою забезпечення об’єктивності та незалежності процесу відбору суддів.

Судді Конституційного Суду України підкреслили необхідність конструктивного та постійного професійного діалогу з Венеційською комісією, відзначивши, що експертна підтримка європейських інституцій є важливим чинником у забезпеченні прозорих, обґрунтованих і ефективних процедур добору суддів Конституційного Суду України. Вони наголосили, що таке співробітництво сприяє впровадженню високих стандартів у сфері конституційного правосуддя та зміцненню довіри до процесу формування складу Суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя КСУ законопроект Венеціанська комісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]