Судді КСУ обговорили з представниками Венеційської комісії законопроекти щодо конкурсного відбору суддів Конституційного Суду

У КСУ відбулася зустріч із представниками Венеційської комісії.

У понеділок, 1 грудня, в Конституційному Суді України відбулася зустріч із представниками Венеційської комісії Ради Європи, у якій взяли участь виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин і судді Конституційного Суду України Юрій Барабаш, Олександр Водянніков, Віктор Городовенко, Віктор Кичун та Василь Лемак, Віце-президентка Венеційської комісії Марта Картабіа, експерт та колишній член Комісії Паоло Кароцца, радник з юридичних питань і контактна особа Секретаріату Венеційської комісії Вахе Демірчян. Про це повідомив Конституційний Суд України.

Захід організований у межах підготовки термінового висновку Венеційської комісії щодо законопроектів, спрямованих на вдосконалення процедури конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України.

Під час обговорення сторони зосередилися на ключових положеннях законопроектів стосовно організації та проведення конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України. Представники Венеційської комісії окреслили підходи, які враховуються при формуванні термінового висновку, зокрема щодо вимог до прозорості, незалежності та доброчесності конкурсних процедур.

Українська сторона поінформувала про ключові аспекти чинного законодавства, особливості функціонування Суду та наголосила на тому, що модернізація конкурсних процедур є важливою передумовою забезпечення об’єктивності та незалежності процесу відбору суддів.

Судді Конституційного Суду України підкреслили необхідність конструктивного та постійного професійного діалогу з Венеційською комісією, відзначивши, що експертна підтримка європейських інституцій є важливим чинником у забезпеченні прозорих, обґрунтованих і ефективних процедур добору суддів Конституційного Суду України. Вони наголосили, що таке співробітництво сприяє впровадженню високих стандартів у сфері конституційного правосуддя та зміцненню довіри до процесу формування складу Суду.

