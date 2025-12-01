  1. В Украине

Судьи КСУ обсудили с представителями Венецианской комиссии законопроекты о конкурсном отборе судей Конституционного Суда

20:54, 1 декабря 2025
В КСУ состоялась встреча с представителями Венецианской комиссии.
Судьи КСУ обсудили с представителями Венецианской комиссии законопроекты о конкурсном отборе судей Конституционного Суда
В понедельник, 1 декабря, в Конституционном Суде Украины состоялась встреча с представителями Венецианской комиссии Совета Европы, в которой приняли участие исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин и судьи Конституционного Суда Украины Юрий Барабаш, Александр Водянников, Виктор Городовенко, Виктор Кичун и Василий Лемак, Вице-президент Венецианской комиссии Марта Картабия, эксперт и бывший член Комиссии Паоло Кароцца, советник по юридическим вопросам и контактное лицо Секретариата Венецианской комиссии Ваге Демирчян. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Мероприятие организовано в рамках подготовки срочного заключения Венецианской комиссии относительно законопроектов, направленных на совершенствование процедуры конкурсного отбора судей Конституционного Суда Украины.

Во время обсуждения стороны сосредоточились на ключевых положениях законопроектов относительно организации и проведения конкурсного отбора судей Конституционного Суда Украины. Представители Венецианской комиссии обозначили подходы, которые учитываются при формировании срочного заключения, в частности относительно требований к прозрачности, независимости и добропорядочности конкурсных процедур.

Украинская сторона проинформировала о ключевых аспектах действующего законодательства, особенностях функционирования Суда и подчеркнула, что модернизация конкурсных процедур является важной предпосылкой обеспечения объективности и независимости процесса отбора судей.

Судьи Конституционного Суда Украины подчеркнули необходимость конструктивного и постоянного профессионального диалога с Венецианской комиссией, отметив, что экспертная поддержка европейских институтов является важным фактором в обеспечении прозрачных, обоснованных и эффективных процедур отбора судей Конституционного Суда Украины. Они отметили, что такое сотрудничество способствует внедрению высоких стандартов в сфере конституционного правосудия и укреплению доверия к процессу формирования состава Суда.

