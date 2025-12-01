Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

Рада громадського контролю виконуватиме три ключові функції.

У понеділок, 28 листопада, затвердив порядок формування Ради громадського контролю при Агентстві з розшуку та менеджменту активів. Рішення реалізує положення Закону № 4503-ІХ, який посилює інституційну спроможність АРМА та вдосконалює механізми управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Рада громадського контролю виконуватиме три ключові функції:

Контроль та моніторинг.

Рада здійснює громадський контроль за діяльністю АРМА, заслуховує інформацію про виконання планів і завдань Агентства, моніторить ефективність його роботи та аналізує стан забезпечення незалежності органу.

Участь у кадрових процесах.

Рада делегує своїх представників до конкурсних комісій для зайняття вакантних посад у АРМА та бере участь у дисциплінарних комісіях щодо державних службовців Агентства.

Експертна та нормотворча діяльність.

Рада розглядає щорічні звіти АРМА та затверджує висновки щодо них, здійснює експертизу проєктів нормативно-правових актів, розроблених Агентством, надає пропозиції до їх розгляду та бере участь у підготовці нових нормативних документів.

«Сформована Рада громадського контролю виступає інституційним партнером АРМА, забезпечуючи прозорість, підзвітність і підсилений громадський моніторинг», - додали в Мінекономіки.

