  1. В Україні

Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

19:42, 1 грудня 2025
Рада громадського контролю виконуватиме три ключові функції.
Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 28 листопада, затвердив порядок формування Ради громадського контролю при Агентстві з розшуку та менеджменту активів. Рішення реалізує положення Закону № 4503-ІХ, який посилює інституційну спроможність АРМА та вдосконалює механізми управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Рада громадського контролю виконуватиме три ключові функції:

  1. Контроль та моніторинг.

Рада здійснює громадський контроль за діяльністю АРМА, заслуховує інформацію про виконання планів і завдань Агентства, моніторить ефективність його роботи та аналізує стан забезпечення незалежності органу.

  1. Участь у кадрових процесах.

Рада делегує своїх представників до конкурсних комісій для зайняття вакантних посад у АРМА та бере участь у дисциплінарних комісіях щодо державних службовців Агентства.

  1. Експертна та нормотворча діяльність.

Рада розглядає щорічні звіти АРМА та затверджує висновки щодо них, здійснює експертизу проєктів нормативно-правових актів, розроблених Агентством, надає пропозиції до їх розгляду та бере участь у підготовці нових нормативних документів.

«Сформована Рада громадського контролю виступає інституційним партнером АРМА, забезпечуючи прозорість, підзвітність і підсилений громадський моніторинг», - додали в Мінекономіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]