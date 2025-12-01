Кабмин утвердил порядок формирования Совета общественного контроля при АРМА
В понедельник, 28 ноября, Кабмин утвердил порядок формирования Совета общественного контроля при Агентстве по розыску и менеджменту активов. Решение реализует положения Закона № 4503-IX, который усиливает институциональную способность АРМА и совершенствует механизмы управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Совет общественного контроля будет выполнять три ключевые функции:
- Контроль и мониторинг.
Совет осуществляет общественный контроль за деятельностью АРМА, заслушивает информацию о выполнении планов и задач Агентства, мониторит эффективность его работы и анализирует состояние обеспечения независимости органа.
- Участие в кадровых процессах.
Совет делегирует своих представителей в конкурсные комиссии для занятия вакантных должностей в АРМА и участвует в дисциплинарных комиссиях в отношении государственных служащих Агентства.
- Экспертная и нормотворческая деятельность.
Совет рассматривает ежегодные отчеты АРМА и утверждает выводы по ним, проводит экспертизу проектов нормативно-правовых актов, разработанных Агентством, предоставляет предложения к их рассмотрению и участвует в подготовке новых нормативных документов.
«Сформированный Совет общественного контроля выступает институциональным партнером АРМА, обеспечивая прозрачность, подотчетность и усиленный общественный мониторинг», — добавили в Минэкономики.
