Кабмин утвердил порядок формирования Совета общественного контроля при АРМА

19:42, 1 декабря 2025
Совет общественного контроля будет выполнять три ключевые функции.
В понедельник, 28 ноября, Кабмин утвердил порядок формирования Совета общественного контроля при Агентстве по розыску и менеджменту активов. Решение реализует положения Закона № 4503-IX, который усиливает институциональную способность АРМА и совершенствует механизмы управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Совет общественного контроля будет выполнять три ключевые функции:

  1. Контроль и мониторинг.

Совет осуществляет общественный контроль за деятельностью АРМА, заслушивает информацию о выполнении планов и задач Агентства, мониторит эффективность его работы и анализирует состояние обеспечения независимости органа.

  1. Участие в кадровых процессах.

Совет делегирует своих представителей в конкурсные комиссии для занятия вакантных должностей в АРМА и участвует в дисциплинарных комиссиях в отношении государственных служащих Агентства.

  1. Экспертная и нормотворческая деятельность.

Совет рассматривает ежегодные отчеты АРМА и утверждает выводы по ним, проводит экспертизу проектов нормативно-правовых актов, разработанных Агентством, предоставляет предложения к их рассмотрению и участвует в подготовке новых нормативных документов.

«Сформированный Совет общественного контроля выступает институциональным партнером АРМА, обеспечивая прозрачность, подотчетность и усиленный общественный мониторинг», — добавили в Минэкономики.

