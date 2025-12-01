Нацбанк випустив 10-гривневі монети, присвячені Криму, Донеччині та Луганщині

В Україні з'являться пам’ятні 10-гривневі монети — вони присвячені єдності та територіальній цілісності.

Джерело фото: Юлія Свириденко

У понеділок, 1 грудня, Національний банк України презентував нові обігові монети номіналом 10 гривень, присвячені нашій єдності та територіальній цілісності. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, у межах серії «Ми сильні. Ми разом» в обіг уведено перші три пам’ятні монети, присвячені регіонам, які першими опинилися в епіцентрі російської агресії: Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областям.

«Символічно, що ця подія відбулася саме в річницю Всеукраїнського референдуму — дня, який запустив відлік нашої відновленої Незалежності і незворотний процес міжнародного становлення України.

У 1991 році всі області — від Криму до Львівщини, від Луганщини до Чернігівщини — зробили спільний і одностайний вибір: жити у вільній та незалежній країні.

Цей вибір закріплений в Конституції України. Зараз цей вибір щодня захищають і виборюють наші Сили оборони. Україна була, є і буде суверенною та неподільною державою.

Зараз його продовжують захищати Сили оборони. За ці роки ми як нація вивчили, що запорука збереження територіальної цілісності і незалежності — це сильне Військо, сильні державні інституції, наша економічна самодостатність. І ключове — наша єдність. Маємо її берегти.

Лише в єдності ми були, є і будемо», - заявила Свириденко.

