Нацбанк выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Крыму, Донетчине и Луганщине

В Украине появились памятные 10-гривневые монеты — они посвящены единству и территориальной целостности.

В понедельник, 1 декабря, Национальный банк Украины презентовал новые оборотные монеты номиналом 10 гривен, посвященные нашему единству и территориальной целостности. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в рамках серии «Мы сильные. Мы вместе» введены в обращение первые три памятные монеты, посвященные регионам, которые первыми оказались в эпицентре российской агрессии: Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областям.

«Символично, что это событие состоялось именно в годовщину Всеукраинского референдума — дня, который запустил отсчет нашей восстановленной Независимости и необратимый процесс международного становления Украины.

В 1991 году все области — от Крыма до Львовщины, от Луганщины до Черниговщины — сделали общий и единодушный выбор: жить в свободной и независимой стране.

Этот выбор закреплен в Конституции Украины. Сейчас этот выбор ежедневно защищают и отстаивают наши Силы обороны. Украина была, есть и будет суверенным и неделимым государством.

Сейчас его продолжают защищать Силы обороны. За эти годы мы как нация усвоили, что залог сохранения территориальной целостности и независимости — это сильная Армия, сильные государственные институты, наша экономическая самодостаточность. И ключевое — наше единство. Мы должны его беречь.

Только в единстве мы были, есть и будем», — заявила Свириденко.

