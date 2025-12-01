2 грудня ЄДРСР, Електронний суд та підсистеми відеоконференцзв’язку можуть періодично не працювати — причина

На об’єктах інформаційної інфраструктури судової влади проводитимуться позапланові технічні роботи.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що 2 грудня проводитимуться позапланові технічні роботи на об’єктах інформаційної інфраструктури судової влади України, у зв’язку з чим можливі тимчасові труднощі з доступом до окремих систем та сервісів.

«Зокрема, періодично може бути обмежена робота Єдиного державного реєстру судових рішень, підсистеми «Електронний суд», вебпорталу «Судова влада України», підсистеми відеоконференцзв’язку та інших ресурсів у проміжок із 13:00 до 22:00», - йдеться у заяві.

Також у ДП «ІСС» додали, що роботи можуть бути продовжені 3 грудня 2025 року з 9:00 до 12:00.

