  1. Суд инфо

2 декабря ЕГРСР, Электронный суд и подсистемы видеоконференцсвязи периодически могут не работать — причина

20:59, 1 декабря 2025
На объектах информационной инфраструктуры судебной власти будут проводиться внеплановые технические работы.
Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что 2 декабря будут проводиться внеплановые технические работы на объектах информационной инфраструктуры судебной власти Украины, в связи с чем возможны временные трудности с доступом к отдельным системам и сервисам.

«В частности, периодически может быть ограничена работа Единого государственного реестра судебных решений, подсистемы «Электронный суд», веб-портала «Судебная власть Украины», подсистемы видеоконференцсвязи и других ресурсов в промежуток с 13:00 до 22:00», — говорится в заявлении.

Также в ГП «ИСС» добавили, что работы могут быть продолжены 3 декабря 2025 года с 9:00 до 12:00.

