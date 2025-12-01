  1. Судова практика
У Хмельницькому суд відхилив апеляційну скаргу захисту у справі про побиття першокурсника училища

21:44, 1 грудня 2025
У Хмельницькому між двома студентами виник конфлікт, під час якого 17-річний юнак руками й ногами побив першокурсника.
Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду щодо старшокурсника, який у гуртожитку побив 15-річного студента училища. Апеляційну скаргу обвинуваченого та його законного представника суд відхилив. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За вироком суду, 2 жовтня 2024 року близько 23:00 у гуртожитку навчального закладу в м. Хмельницькому між двома студентами виник конфлікт, під час якого 17-річний юнак руками й ногами побив першокурсника.

У потерпілого медики діагностували тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння: розрив селезінки, забій лівої нирки, надрив діафрагми, а також струс головного мозку, гематоми, садна і крововиливи.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений свою вину визнав повністю. Він пояснив, що конфлікт стався через 200 грн, які потерпілий нібито того дня позичив на оплату оренди самоката і не повернув.

Хмельницький міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України) та призначив йому п’ять років позбавлення волі, а також стягнув з нього понад 400 000 грн моральної й матеріальної шкоди.

В апеляційній скарзі обвинувачений та його законний представник просили змінити вирок і призначити більш м’яке покарання, ніж передбачене законом, та звільнити юнака від його відбування з випробуванням.

Вони наполягали на недопустимості частини доказів та вважали, що суд першої інстанції не повною мірою взяв до уваги процесуальну поведінку обвинуваченого, його щире каяття й визнання вини. Також просили відмовити у стягненні 330 000 грн моральної шкоди.

Апеляційний суд визнав доводи апеляційної скарги необґрунтованими, а висновки суду про винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, – такими, що підтверджені сукупністю належних і допустимих доказів.

З повним текстом ухвали апеляційного суду в справі № 686/31857/24 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

