  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Хмельницком суд отклонил апелляционную жалобу защиты по делу об избиении первокурсника училища

21:44, 1 декабря 2025
В Хмельницком между двумя студентами возник конфликт, в ходе которого 17-летний юноша руками и ногами избил первокурсника.
В Хмельницком суд отклонил апелляционную жалобу защиты по делу об избиении первокурсника училища
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда в отношении старшекурсника, который в общежитии избил 15-летнего студента училища. Апелляционную жалобу обвиняемого и его законного представителя суд отклонил. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Согласно приговору суда, 2 октября 2024 года около 23:00 в общежитии учебного заведения в г. Хмельницком между двумя студентами возник конфликт, в ходе которого 17-летний юноша руками и ногами избил первокурсника.

У потерпевшего медики диагностировали тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения: разрыв селезенки, ушиб левой почки, надрыв диафрагмы, а также сотрясение головного мозга, гематомы, ссадины и кровоизлияния.

Во время рассмотрения дела в суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что конфликт возник из-за 200 грн, которые потерпевший якобы в тот день занял на оплату аренды самоката и не вернул.

Хмельницкий городско-районный суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения (часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему пять лет лишения свободы, а также взыскал с него более 400 000 грн морального и материального ущерба.

В апелляционной жалобе обвиняемый и его законный представитель просили изменить приговор и назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, и освободить юношу от его отбывания с испытанием.

Они настаивали на недопустимости части доказательств и считали, что суд первой инстанции не в полной мере учел процессуальное поведение обвиняемого, его искреннее раскаяние и признание вины. Также просили отказать во взыскании 330 000 грн морального ущерба.

Апелляционный суд признал доводы апелляционной жалобы необоснованными, а выводы суда о виновности обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, — подтвержденными совокупностью надлежащих и допустимых доказательств.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/31857/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]