В Хмельницком суд отклонил апелляционную жалобу защиты по делу об избиении первокурсника училища

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда в отношении старшекурсника, который в общежитии избил 15-летнего студента училища. Апелляционную жалобу обвиняемого и его законного представителя суд отклонил. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Согласно приговору суда, 2 октября 2024 года около 23:00 в общежитии учебного заведения в г. Хмельницком между двумя студентами возник конфликт, в ходе которого 17-летний юноша руками и ногами избил первокурсника.

У потерпевшего медики диагностировали тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения: разрыв селезенки, ушиб левой почки, надрыв диафрагмы, а также сотрясение головного мозга, гематомы, ссадины и кровоизлияния.

Во время рассмотрения дела в суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что конфликт возник из-за 200 грн, которые потерпевший якобы в тот день занял на оплату аренды самоката и не вернул.

Хмельницкий городско-районный суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения (часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему пять лет лишения свободы, а также взыскал с него более 400 000 грн морального и материального ущерба.

В апелляционной жалобе обвиняемый и его законный представитель просили изменить приговор и назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, и освободить юношу от его отбывания с испытанием.

Они настаивали на недопустимости части доказательств и считали, что суд первой инстанции не в полной мере учел процессуальное поведение обвиняемого, его искреннее раскаяние и признание вины. Также просили отказать во взыскании 330 000 грн морального ущерба.

Апелляционный суд признал доводы апелляционной жалобы необоснованными, а выводы суда о виновности обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, — подтвержденными совокупностью надлежащих и допустимых доказательств.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/31857/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

