  1. В Україні

Зеленський нагородив 15 прокурорів з нагоди Дня працівників прокуратури

21:51, 1 грудня 2025
Двом прокурорам присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України», а 13 отримали ордени та медалі.
Зеленський нагородив 15 прокурорів з нагоди Дня працівників прокуратури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та присвоїв почесне звання 15 працівникам прокуратури з нагоди професійного свята. Відповідний указ №873/2025 оприлюднений на сайті Глави держави.

Орденом «За заслуги» IIІ ступеня нагородили:

ЄГЖОВА Романа Дмитровича — заступника начальника відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора

ЄФІМОВА Антона Анатолійовича — заступника керівника Київської міської прокуратури

ОЛІЙНИКА Андрія Олеговича — начальника відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора

Нагородили орденом княгині Ольги III ступеня:

ЧУМАЧЕНКО Юлію Сергіївну — прокурора Ізюмської окружної прокуратури Харківської області

Нагородили медаллю «За працю і звитягу»:

АРУТЮНЯН Ольгу Олександрівну — прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури

БОГДАШЕВСЬКОГО Павла Сергійовича — прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

ГУЛЯКОВА Костянтина Володимировича — керівника Олешківської окружної прокуратури Херсонської області

ДОВГАЛЯ Віталія Івановича — начальника відділу Сумської обласної прокуратури

ЖОВНОВАЧА Олександра Миколайовича — заступника начальника управління — начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

КОВАЛЕВСЬКОГО Микиту Андрійовича — начальника відділу Запорізької обласної прокуратури

МАРЧЕНКА Сергія Андрійовича — заступника керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону

ТІЛІКА Романа Григоровича — прокурора відділу Одеської обласної прокуратури

ЩЕРБАКА Дениса Миколайовича — начальника відділу Донецької обласної прокуратури

Ще двом прокурорам присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України»:

БАННИКУ Олександру Сергійовичу — прокурору відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора

ГРИЦЕНКУ Сергію Миколайовичу — керівнику Херсонської обласної прокуратури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура прокурор Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні запровадять судову неустойку: що це таке і як її відмежувати від інших правових інститутів

Депутати пропонують закріпити нову модель примусу до виконання судових рішень — судову неустойку європейського зразка.

З 1 січня 2026 року в Україні зміняться соцвиплати, нотаріат, ринок нерухомості та правила працевлаштування

Правові нововведення з 1 січня 2026: що змінюється.

Верховний Суд відмовив у перерахунку пенсії судді у відставці на суму майже дві тисячі за кожен місяць

Верховний Суд розглянув спір щодо довічної щомісячної виплати, яку отримує позивачка як суддя у відставці.

Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]