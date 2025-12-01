Зеленський нагородив 15 прокурорів з нагоди Дня працівників прокуратури

Двом прокурорам присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України», а 13 отримали ордени та медалі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та присвоїв почесне звання 15 працівникам прокуратури з нагоди професійного свята. Відповідний указ №873/2025 оприлюднений на сайті Глави держави.

Орденом «За заслуги» IIІ ступеня нагородили:

ЄГЖОВА Романа Дмитровича — заступника начальника відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора

ЄФІМОВА Антона Анатолійовича — заступника керівника Київської міської прокуратури

ОЛІЙНИКА Андрія Олеговича — начальника відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора

Нагородили орденом княгині Ольги III ступеня:

ЧУМАЧЕНКО Юлію Сергіївну — прокурора Ізюмської окружної прокуратури Харківської області

Нагородили медаллю «За працю і звитягу»:

АРУТЮНЯН Ольгу Олександрівну — прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури

БОГДАШЕВСЬКОГО Павла Сергійовича — прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

ГУЛЯКОВА Костянтина Володимировича — керівника Олешківської окружної прокуратури Херсонської області

ДОВГАЛЯ Віталія Івановича — начальника відділу Сумської обласної прокуратури

ЖОВНОВАЧА Олександра Миколайовича — заступника начальника управління — начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

КОВАЛЕВСЬКОГО Микиту Андрійовича — начальника відділу Запорізької обласної прокуратури

МАРЧЕНКА Сергія Андрійовича — заступника керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону

ТІЛІКА Романа Григоровича — прокурора відділу Одеської обласної прокуратури

ЩЕРБАКА Дениса Миколайовича — начальника відділу Донецької обласної прокуратури

Ще двом прокурорам присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України»:

БАННИКУ Олександру Сергійовичу — прокурору відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора

ГРИЦЕНКУ Сергію Миколайовичу — керівнику Херсонської обласної прокуратури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.