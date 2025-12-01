Зеленський нагородив 15 прокурорів з нагоди Дня працівників прокуратури
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та присвоїв почесне звання 15 працівникам прокуратури з нагоди професійного свята. Відповідний указ №873/2025 оприлюднений на сайті Глави держави.
Орденом «За заслуги» IIІ ступеня нагородили:
ЄГЖОВА Романа Дмитровича — заступника начальника відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора
ЄФІМОВА Антона Анатолійовича — заступника керівника Київської міської прокуратури
ОЛІЙНИКА Андрія Олеговича — начальника відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора
Нагородили орденом княгині Ольги III ступеня:
ЧУМАЧЕНКО Юлію Сергіївну — прокурора Ізюмської окружної прокуратури Харківської області
Нагородили медаллю «За працю і звитягу»:
АРУТЮНЯН Ольгу Олександрівну — прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури
БОГДАШЕВСЬКОГО Павла Сергійовича — прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону
ГУЛЯКОВА Костянтина Володимировича — керівника Олешківської окружної прокуратури Херсонської області
ДОВГАЛЯ Віталія Івановича — начальника відділу Сумської обласної прокуратури
ЖОВНОВАЧА Олександра Миколайовича — заступника начальника управління — начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону
КОВАЛЕВСЬКОГО Микиту Андрійовича — начальника відділу Запорізької обласної прокуратури
МАРЧЕНКА Сергія Андрійовича — заступника керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону
ТІЛІКА Романа Григоровича — прокурора відділу Одеської обласної прокуратури
ЩЕРБАКА Дениса Миколайовича — начальника відділу Донецької обласної прокуратури
Ще двом прокурорам присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України»:
БАННИКУ Олександру Сергійовичу — прокурору відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора
ГРИЦЕНКУ Сергію Миколайовичу — керівнику Херсонської обласної прокуратури.
