Зеленский наградил 15 прокуроров по случаю Дня работников прокуратуры
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами и присвоил почетное звание 15 работникам прокуратуры по случаю профессионального праздника. Соответствующий указ №873/2025 опубликован на сайте Главы государства.
Орденом «За заслуги» III степени награждены:
ЕГЖОВ Роман Дмитриевич — заместитель начальника отдела управления Департамента Офиса Генерального прокурора
ЕФИМОВ Антон Анатольевич — заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры
ОЛЕЙНИК Андрей Олегович — начальник отдела управления Департамента Офиса Генерального прокурора
Орденом княгини Ольги III степени награждена:
ЧУМАЧЕНКО Юлия Сергеевна — прокурор Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области
Медалью «За труд и доблесть» награждены:
АРУТЮНЯН Ольга Александровна — прокурор отдела Запорожской областной прокуратуры
БОГДАШЕВСКИЙ Павел Сергеевич — прокурор Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона
ГУЛЯКОВ Константин Владимирович — руководитель Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области
ДОВГАЛЬ Виталий Иванович — начальник отдела Сумской областной прокуратуры
ЖОВНОВАЧ Александр Николаевич — заместитель начальника управления — начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона
КОВАЛЕВСКИЙ Никита Андреевич — начальник отдела Запорожской областной прокуратуры
МАРЧЕНКО Сергей Андреевич — заместитель руководителя Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона
ТИЛИК Роман Григорьевич — прокурор отдела Одесской областной прокуратуры
ЩЕРБАК Денис Николаевич — начальник отдела Донецкой областной прокуратуры
Почетное звание «Заслуженный юрист Украины» присвоено:
БАННИК Александр Сергеевич — прокурор отдела управления Департамента Офиса Генерального прокурора
ГРИЦЕНКО Сергей Николаевич — руководитель Херсонской областной прокуратуры.
