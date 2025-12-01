  1. В Украине

Зеленский наградил 15 прокуроров по случаю Дня работников прокуратуры

21:51, 1 декабря 2025
Двум прокурорам присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины», а 13 получили ордена и медали.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами и присвоил почетное звание 15 работникам прокуратуры по случаю профессионального праздника. Соответствующий указ №873/2025 опубликован на сайте Главы государства.

Орденом «За заслуги» III степени награждены:

ЕГЖОВ Роман Дмитриевич — заместитель начальника отдела управления Департамента Офиса Генерального прокурора

ЕФИМОВ Антон Анатольевич — заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры

ОЛЕЙНИК Андрей Олегович — начальник отдела управления Департамента Офиса Генерального прокурора

Орденом княгини Ольги III степени награждена:

ЧУМАЧЕНКО Юлия Сергеевна — прокурор Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области

Медалью «За труд и доблесть» награждены:

АРУТЮНЯН Ольга Александровна — прокурор отдела Запорожской областной прокуратуры

БОГДАШЕВСКИЙ Павел Сергеевич — прокурор Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона

ГУЛЯКОВ Константин Владимирович — руководитель Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области

ДОВГАЛЬ Виталий Иванович — начальник отдела Сумской областной прокуратуры

ЖОВНОВАЧ Александр Николаевич — заместитель начальника управления — начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона

КОВАЛЕВСКИЙ Никита Андреевич — начальник отдела Запорожской областной прокуратуры

МАРЧЕНКО Сергей Андреевич — заместитель руководителя Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона

ТИЛИК Роман Григорьевич — прокурор отдела Одесской областной прокуратуры

ЩЕРБАК Денис Николаевич — начальник отдела Донецкой областной прокуратуры

Почетное звание «Заслуженный юрист Украины» присвоено:

БАННИК Александр Сергеевич — прокурор отдела управления Департамента Офиса Генерального прокурора

ГРИЦЕНКО Сергей Николаевич — руководитель Херсонской областной прокуратуры.

прокуратура прокурор Владимир Зеленский

