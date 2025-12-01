В Україні 1 грудня відзначають День працівників прокуратури.

В Україні 1 грудня відзначають День працівників прокуратури — професійне свято, встановлене для вшанування ролі прокурорів у забезпеченні верховенства права, захисті громадян та інтересів держави.

День прокуратури традиційно став нагодою підкреслити, що робота прокурорів — це не лише професія, а служіння справедливості та державі.

Привітання з Днем працівників прокуратури у прозі та картинках

Вітаю з Днем працівників прокуратури! Бажаю впевненості у кожному кроці, мудрих рішень і професійної майстерності. Хай у житті буде достаток, промінь щастя, зоря надії, коло надійних друзів та родинна любов, що надихає.

У складні часи працівники прокуратури стоять на варті закону, захищають конституційні права українців, інтереси держави, протидіють організованій злочинності та корупції, утверджують верховенство права. Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, професійних звершень, добробуту та затишку у ваших родинах.

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай відповідальна праця приносить успіх і задоволення, а вдома завжди панують мир, гармонія та тепло рідних.

Вітаю співробітників органів прокуратури з Днем професії! Бажаю залишатися твердим щитом справедливості, досягати високих результатів і впевнено рухатися вперед. Нехай професіоналізм, принциповість і досвід і надалі зміцнюють авторитет України у світі.

