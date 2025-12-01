Шахраї використовують тему «зимової підтримки» для крадіжки грошей — що відомо про схему

У соцмережах з’явилися фейкові посилання на «зимову підтримку», через які зловмисники виманюють дані банківських карток та привласнюють гроші громадян.

У Чортківському районі правоохоронці розслідують черговий випадок онлайн-шахрайства. Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

До поліції звернулася 54-річна мешканка одного з сіл Білобожницької громади із заявою про незаконне списання коштів.

За словами потерпілої, у соцмережі вона побачила оголошення про нібито отримання «Зимової допомоги». Жінка перейшла за вказаним посиланням і ввела реквізити своєї банківської картки. Після цього з рахунку зникли 46 346 гривень.

Правоохоронці зазначають, що подібні схеми — поширена практика шахраїв, які створюють фейкові сайти та копії державних ресурсів, маскуючи їх під програми соціальної підтримки. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

«Зимова домомога» передбачає одноразову виплату 1000 гривень, а також 6500 гривень для найбільш вразливих категорій.

Як відомо, стартувала друга хвиля виплат 1000 гривень «Зимової підтримки». Подати заявку можна до 24 грудня включно.

