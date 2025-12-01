  1. В Україні

Шахраї використовують тему «зимової підтримки» для крадіжки грошей — що відомо про схему

21:12, 1 грудня 2025
У соцмережах з’явилися фейкові посилання на «зимову підтримку», через які зловмисники виманюють дані банківських карток та привласнюють гроші громадян.
Шахраї використовують тему «зимової підтримки» для крадіжки грошей — що відомо про схему
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чортківському районі правоохоронці розслідують черговий випадок онлайн-шахрайства. Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

До поліції звернулася 54-річна мешканка одного з сіл Білобожницької громади із заявою про незаконне списання коштів.

За словами потерпілої, у соцмережі вона побачила оголошення про нібито отримання «Зимової допомоги». Жінка перейшла за вказаним посиланням і ввела реквізити своєї банківської картки. Після цього з рахунку зникли 46 346 гривень.

Правоохоронці зазначають, що подібні схеми — поширена практика шахраїв, які створюють фейкові сайти та копії державних ресурсів, маскуючи їх під програми соціальної підтримки. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

«Зимова домомога» передбачає одноразову виплату 1000 гривень, а також 6500 гривень для найбільш вразливих категорій. 

Як відомо, стартувала друга хвиля виплат 1000 гривень «Зимової підтримки». Подати заявку можна до 24 грудня включно.

А ще ми писали, як оплатити комунальні послуги 1000 гривень Зимової підтримки. 

Також повідомлялося, до якого числа можна витратити 1000 гривень.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відеоінструкцію, як подати заявку на отримання 6500 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Зимова єПідтримка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні запровадять судову неустойку: що це таке і як її відмежувати від інших правових інститутів

Депутати пропонують закріпити нову модель примусу до виконання судових рішень — судову неустойку європейського зразка.

З 1 січня 2026 року в Україні зміняться соцвиплати, нотаріат, ринок нерухомості та правила працевлаштування

Правові нововведення з 1 січня 2026: що змінюється.

Верховний Суд відмовив у перерахунку пенсії судді у відставці на суму майже дві тисячі за кожен місяць

Верховний Суд розглянув спір щодо довічної щомісячної виплати, яку отримує позивачка як суддя у відставці.

Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]