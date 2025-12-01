  1. В Украине

Мошенники используют тему «зимней поддержки» для кражи денег — что известно о схеме

21:12, 1 декабря 2025
В соцсетях появились фейковые ссылки на «зимнюю поддержку», через которые злоумышленники выманивают данные банковских карт и присваивают деньги граждан.
В Чортковском районе правоохранители расследуют очередной случай онлайн-мошенничества. Об этом сообщает полиция Тернопольщины.

В полицию обратилась 54-летняя жительница одного из сел Билобожницкой громады с заявлением о незаконном списании средств.

По словам потерпевшей, в соцсети она увидела объявление о якобы получении «Зимней помощи». Женщина перешла по указанной ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты. После этого со счета исчезли 46 346 гривен.

Правоохранители отмечают, что подобные схемы — распространенная практика мошенников, которые создают фейковые сайты и копии государственных ресурсов, маскируя их под программы социальной поддержки. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

«Зимняя помощь» предусматривает единовременную выплату 1000 гривен, а также 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий.

Как известно, стартовала вторая волна выплат 1000 гривен зимней поддержки. Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

Зимняя єПідтримка

