Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

За 2025 рік зафіксовано 585 фактів незаконного переміщення зброї, боєприпасів і вибухових речовин (ЗБВР) — значно більше, ніж у 2024-му (423 випадки).

В умовах триваючої збройної агресії проти України питання контролю над обігом зброї, боєприпасів та вибухівки набуває критичної значущості. Незаконне переміщення таких предметів через кордон або в межах країни створює серйозну загрозу як національній безпеці, так і безпеці громадян.

На конференції, організованій за підтримки Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), представники митниці, правоохоронних структур та міжнародних партнерів обговорили стан протидії незаконному обігу ЗБВР в Україні, актуальні загрози та подальшу стратегію дій.

Головні факти, озвучені на заході:

У 2025 році зафіксовано 585 фактів незаконного переміщення зброї, боєприпасів та вибухових речовин, що суттєво більше, ніж у 2024-му (423 випадки). Учасники заходу зазначили, що сталого каналу вивезення зброї з України до країн ЄС не виявлено — завдяки системному моніторингу та вчасному виявленню спроб. Ключовою стратегією визначено комплексне посилення контролю: технічне переоснащення митниці, надання їй правоохоронного статусу, розширення аналітичних інструментів і координацію з міжнародними партнерами.

Що означає для громадян посилення контролю і як це позначається на їхній безпеці?

Збільшення кількості виявлених фактів не свідчить про зростання контрабанди, а навпаки - це показник того, що держава краще фіксує порушення, які раніше могли залишатися невиявленими. Сучасні детектори, підсилені аналітичні системи, доступ митниці до правоохоронних баз та нові канали обміну інформацією підвищили якість перевірок на кордоні.

Для громадян це означає зменшення обороту нелегальної зброї, а отже — зниження ризиків кримінальних правопорушень, випадкових вибухів, незаконної торгівлі та злочинів із використанням вогнепалу. У воєнний час, коли в обігу перебуває значно більше зброї, ефективний контроль стає ключовим елементом громадської безпеки.

Коли зброя — це вже не оборона, а злочин: пояснюємо основні норми

Зброю в Україні можна застосовувати лише для негайного відбиття реального нападу, коли існує пряма загроза життю чи здоров’ю і немає інших способів її зупинити. Якщо ж небезпека була відсутня, вже минула, або завдана шкода явно перевищує загрозу — це вважається перевищенням меж необхідної оборони і кваліфікується як злочин (умисне тілесне ушкодження чи вбивство). Крім того, незаконне носіння чи зберігання зброї саме по собі є кримінальним правопорушенням, незалежно від того, чи була зброя застосована.

Що заборонено законом?

Носити, зберігати, купувати, передавати або продавати вогнепальну зброю (крім мисливської гладкоствольної), боєприпаси, вибухівку чи вибухові пристрої без дозволу.

За такі діяння передбачено від 3 до 7 років ув’язнення.

Окремо карається незаконне поводження з холодною зброєю (кастети, кинджали, фінські ножі).

Воєнний стан в Україні не скасовує цих норм.

Навіть якщо зброя залишилася після служби або хтось зберігає її «для самозахисту», без дозволу вона вважається незаконним видом зброї.

У воєнний час зброї в цивільному середовищі стало в рази більше - її знаходять на звільнених територіях, залишають військові після ротацій, передають між собою. Саме тому контроль за нею ― критичний.

Нелегальна зброя може роками залишатися «на руках». Згодом вона часто опиняється в кримінальному середовищі — і те, що мало захищати державу, стає знаряддям злочину.

Як вже писала «Судово-юридична газета», на тлі зростання кількості виявленої незаконної зброї держава паралельно працює над оновленням правил її легального обігу. Зараз у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №5708 від 25 червня 2021 року, який пропонує вперше на рівні закону визначити чіткі умови для цивільного володіння та носіння зброї.

Документ передбачає запровадження єдиного реєстру, обов’язкове навчання, перевірки та дозвільну систему — тобто створення прозорого механізму контролю, а не вільний доступ до зброї. Носіння короткоствольної зброї, зокрема пістолетів, у проєкті пропонується дозволити лише після завершення воєнного стану та за жорсткими умовами.

Автор: Марія Долинська, юрист

