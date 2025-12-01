  1. Публикации
  2. / В Украине

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

20:00, 1 декабря 2025
Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.
Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году выявлено 585 фактов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ОБВВ) — значительно больше, чем в 2024-м (423 случая).

В условиях продолжающейся вооруженной агрессии контроль за оборотом оружия приобретает критическое значение. Незаконное перемещение оружия через границу или внутри страны создает высокие риски для национальной и общественной безопасности.

На конференции при поддержке ОБСЕ представители таможни, правоохранительных органов и международных партнеров обсудили состояние борьбы с незаконным оборотом ОБВВ, ключевые угрозы и стратегию дальнейших действий.

Основные факты, озвученные на мероприятии:

  1. В 2025 году зафиксировано 585 попыток незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатки (в 2024 году — 423).
  2. Стабильных каналов вывоза оружия из Украины в ЕС не выявлено — благодаря системному мониторингу и своевременному пресечению попыток.
  3. Приоритетная стратегия — усиление контроля: техническое переоснащение таможни, предоставление ей правоохранительного статуса, расширение аналитических инструментов и координация с международными структурами.

Что означает усиление контроля для граждан?

Рост выявленных случаев — это не увеличение уровня контрабанды, а результат более эффективного контроля. Современные сканеры, доступ к правоохранительным базам, новые каналы обмена информацией существенно повысили качество проверок.

Для граждан это означает уменьшение оборота нелегального оружия и снижение рисков преступлений, взрывов и незаконной торговли. В условиях войны такой контроль — ключевой элемент общественной безопасности.

Когда оружие — это уже не защита, а преступление:

В Украине оружие можно применять только для немедленного отражения реального нападения, когда существует прямая угроза жизни или здоровью и нет других способов остановить опасность.

Если угрозы не было, она уже миновала, либо причиненный вред явно превышает уровень опасности — это считается превышением необходимой обороны и квалифицируется как преступление.

Незаконное ношение или хранение оружия само по себе является уголовным правонарушением, независимо от того, применялось оно или нет.

Что запрещает закон?

— Носить, хранить, покупать, передавать или продавать огнестрельное оружие (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасы, взрывчатку без разрешения.

За это предусмотрено 3–7 лет лишения свободы.

— Отдельно наказывается незаконное обращение с холодным оружием (кастеты, кинжалы, финские ножи).

Военное положение эти нормы не отменяет.

Даже если оружие осталось после службы или кто-то хранит его «для самообороны», без разрешения оно считается незаконным.

Нелегальное оружие может находиться «на руках» годами и часто попадает в криминальную среду — превращаясь из средства защиты государства в инструмент преступлений.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», параллельно с усилением контроля государство работает над обновлением правил легального оборота оружия. В парламенте находится законопроект №5708 от 25.06.2021, который впервые предлагает установить четкие правила гражданского владения оружием: единый реестр, обучение, проверки, разрешительную систему.

Ношение короткоствольного оружия (включая пистолеты) предлагается разрешить только после завершения военного положения и при строгих условиях.

Автор: Мария Долинская, юрист

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]