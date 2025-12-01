Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

В 2025 году выявлено 585 фактов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ОБВВ) — значительно больше, чем в 2024-м (423 случая).

В условиях продолжающейся вооруженной агрессии контроль за оборотом оружия приобретает критическое значение. Незаконное перемещение оружия через границу или внутри страны создает высокие риски для национальной и общественной безопасности.

На конференции при поддержке ОБСЕ представители таможни, правоохранительных органов и международных партнеров обсудили состояние борьбы с незаконным оборотом ОБВВ, ключевые угрозы и стратегию дальнейших действий.

Основные факты, озвученные на мероприятии:

В 2025 году зафиксировано 585 попыток незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатки (в 2024 году — 423). Стабильных каналов вывоза оружия из Украины в ЕС не выявлено — благодаря системному мониторингу и своевременному пресечению попыток. Приоритетная стратегия — усиление контроля: техническое переоснащение таможни, предоставление ей правоохранительного статуса, расширение аналитических инструментов и координация с международными структурами.

Что означает усиление контроля для граждан?

Рост выявленных случаев — это не увеличение уровня контрабанды, а результат более эффективного контроля. Современные сканеры, доступ к правоохранительным базам, новые каналы обмена информацией существенно повысили качество проверок.

Для граждан это означает уменьшение оборота нелегального оружия и снижение рисков преступлений, взрывов и незаконной торговли. В условиях войны такой контроль — ключевой элемент общественной безопасности.

Когда оружие — это уже не защита, а преступление:

В Украине оружие можно применять только для немедленного отражения реального нападения, когда существует прямая угроза жизни или здоровью и нет других способов остановить опасность.

Если угрозы не было, она уже миновала, либо причиненный вред явно превышает уровень опасности — это считается превышением необходимой обороны и квалифицируется как преступление.

Незаконное ношение или хранение оружия само по себе является уголовным правонарушением, независимо от того, применялось оно или нет.

Что запрещает закон?

— Носить, хранить, покупать, передавать или продавать огнестрельное оружие (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасы, взрывчатку без разрешения.

За это предусмотрено 3–7 лет лишения свободы.

— Отдельно наказывается незаконное обращение с холодным оружием (кастеты, кинжалы, финские ножи).

Военное положение эти нормы не отменяет.

Даже если оружие осталось после службы или кто-то хранит его «для самообороны», без разрешения оно считается незаконным.

Нелегальное оружие может находиться «на руках» годами и часто попадает в криминальную среду — превращаясь из средства защиты государства в инструмент преступлений.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», параллельно с усилением контроля государство работает над обновлением правил легального оборота оружия. В парламенте находится законопроект №5708 от 25.06.2021, который впервые предлагает установить четкие правила гражданского владения оружием: единый реестр, обучение, проверки, разрешительную систему.

Ношение короткоствольного оружия (включая пистолеты) предлагается разрешить только после завершения военного положения и при строгих условиях.

Автор: Мария Долинская, юрист

