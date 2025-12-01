Розгляд кримінального провадження судом присяжних — огляд судової практики ВС

В огляді приділено увагу роз’ясненню права на суд присяжних на стадії досудового розслідування, в підготовчому судовому засіданні та в ході судового розгляду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив новий тематичний огляд судової практики ВС про розгляд кримінального провадження судом присяжних.

В огляді приділено увагу роз’ясненню права на суд присяжних на стадії досудового розслідування, в підготовчому судовому засіданні та в ході судового розгляду. Огляд містить також ключові правові позиції про вплив внесення змін до кримінального закону на існування і реалізацію права на розгляд справи судом присяжних.

Також в огляді відображено позиції про склад суду присяжних, зокрема відбір присяжних, зміну складу присяжних або даних про присяжних у ході судового розгляду. Проаналізовано обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні.

Крім того, акцентовано на судовому розгляді в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, в умовах воєнного стану або у разі розгляду in absentia.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.