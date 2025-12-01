Рассмотрение уголовного производства судом присяжных — обзор судебной практики ВС

В обзоре уделено внимание разъяснению права на суд присяжных на стадии досудебного расследования, в подготовительном судебном заседании и в ходе судебного разбирательства.

Верховный Суд опубликовал новый тематический обзор судебной практики ВС о рассмотрении уголовного производства судом присяжных.

В обзоре уделено внимание разъяснению права на суд присяжных на стадии досудебного расследования, в подготовительном судебном заседании и в ходе судебного разбирательства. Обзор также содержит ключевые правовые позиции о влиянии внесения изменений в уголовный закон на существование и реализацию права на рассмотрение дела судом присяжных.

Кроме того, в обзоре отражены позиции о составе суда присяжных, в частности отбор присяжных, изменение состава присяжных или данных о присяжных в ходе судебного разбирательства. Проанализированы обстоятельства, исключающие участие следственного судьи, судьи или присяжного в уголовном производстве.

Также акцентировано внимание на судебном рассмотрении в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, в условиях военного положения или в случае рассмотрения in absentia.

