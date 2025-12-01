  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Рассмотрение уголовного производства судом присяжных — обзор судебной практики ВС

20:36, 1 декабря 2025
В обзоре уделено внимание разъяснению права на суд присяжных на стадии досудебного расследования, в подготовительном судебном заседании и в ходе судебного разбирательства.
Рассмотрение уголовного производства судом присяжных — обзор судебной практики ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал новый тематический обзор судебной практики ВС о рассмотрении уголовного производства судом присяжных.

В обзоре уделено внимание разъяснению права на суд присяжных на стадии досудебного расследования, в подготовительном судебном заседании и в ходе судебного разбирательства. Обзор также содержит ключевые правовые позиции о влиянии внесения изменений в уголовный закон на существование и реализацию права на рассмотрение дела судом присяжных.

Кроме того, в обзоре отражены позиции о составе суда присяжных, в частности отбор присяжных, изменение состава присяжных или данных о присяжных в ходе судебного разбирательства. Проанализированы обстоятельства, исключающие участие следственного судьи, судьи или присяжного в уголовном производстве.

Также акцентировано внимание на судебном рассмотрении в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, в условиях военного положения или в случае рассмотрения in absentia.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]