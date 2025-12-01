На Полтавщині в ДТП загинули двоє 17-річних сестер – за кермом авто був правоохоронець

  1. В Україні

20:18, 1 грудня 2025
Слідство встановило, що 17-річні сестри йшли узбіччям дороги, коли їх збили.
Полтавська обласна прокуратура повідомила про трагічну ДТП, що сталася ввечері 30 листопада у місті Карлівка. Як вказують у прокуратурі, за кермом автомобіля Hyundai Tucson, який здійснив наїзд на двох дівчат, перебував працівник поліції.

Слідство встановило, що 17-річні сестри йшли узбіччям дороги, коли водій збив їх. Від отриманих травм обидві загинули на місці.

Правоохоронець після аварії зник, але згодом повернувся. За попередніми даними, він мав ознаки алкогольного сп’яніння. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом смертельної ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Полтавської обласної прокуратури, слідчі дії проводить Територіальне управління ДБР у Полтаві. Керівник обласної прокуратури Євген Гладій очолює групу прокурорів.

Поліція Полтавщини також ініціювала службове розслідування.

прокуратура поліція ДТП Полтава

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

