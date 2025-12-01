  1. В Украине

На Полтавщине в ДТП погибли две 17-летние сестры – за рулем авто был правоохранитель

20:18, 1 декабря 2025
Следствие установило, что 17-летние сестры шли по обочине дороги, когда их сбили.
Полтавская областная прокуратура сообщила о трагическом ДТП, произошедшем вечером 30 ноября в городе Карловка. Как указывают в прокуратуре, за рулем автомобиля Hyundai Tucson, который совершил наезд на двух девушек, находился сотрудник полиции.

Правоохранитель после аварии скрылся, но позже вернулся. По предварительным данным, он имел признаки алкогольного опьянения. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к гибели нескольких человек.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Полтавской областной прокуратуры, следственные действия проводит Территориальное управление ГБР в Полтаве. Руководитель областной прокуратуры Евгений Гладий возглавляет группу прокуроров.

Полиция Полтавщины также инициировала служебное расследование.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

