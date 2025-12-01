ДБР завершило розслідування щодо ексміністра МВС Захарченка – обвинувальний акт скеровано до суду
Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора оголосило про завершення досудового розслідування стосовно колишнього Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Після подій 2014 року він переховується в Росії, де, за даними слідства, продовжує працювати в інтересах держави-агресора та системно вчиняє злочини проти національної безпеки України.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
За інформацією ДБР, одразу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Захарченко телефонував українським посадовцям і пропонував підписати з РФ так званий «договір про дружбу і захист». Це фактично означало добровільну здачу українських територій в обмін на «високі посади». Сам ексміністр наголошував, що діє від імені російського керівництва.
Слідство також встановило, що у 2017–2023 роках він активно поширював проросійські наративи, спрямовані на підрив української державності. На своїй сторінці у «Вконтакте» Захарченко публікував матеріали із закликами до «денацифікації» України, звинуваченнями на адресу української влади та іншою пропагандою, що створювала ідеологічне підґрунтя для агресії РФ.
З березня по квітень 2022 року на YouTube-каналі «INSIDE MEDIA HOLDING» ексміністр оприлюднив близько 30 відео, у яких виправдовував російське вторгнення, перекручував історичні факти та повторював пропагандистські тези. Подібний контент він поширював і в Instagram, зокрема ролики «Украина – это ИГИЛ?» та «Буча: фейк или реальность?».
Крім того, Захарченко брав участь у російських пропагандистських ефірах, зокрема у програмі «Вечер с Владимиром Соловьевым» 5 червня 2022 року, а також під час засідання Ради Безпеки ООН 27 грудня 2023 року, де виправдовував дії РФ та стверджував нібито «вимушений» характер агресії.
Розслідування проводилося у форматі спеціального досудового розслідування in absentia, оскільки підозрюваний переховується в РФ.
Кваліфікація дій Захарченка:
- ч. 1 ст. 111 ККУ — державна зрада;
- ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану;
- ч. 3 ст. 436-2 ККУ — виправдовування збройної агресії РФ з використанням ЗМІ.
Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі.
