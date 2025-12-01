ГБР завершило расследование в отношении экс-министра МВД Захарченко – обвинительный акт направлен в суд

Дело экс-главы МВД Виталия Захарченко передали в суд.

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявило о завершении досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Виталия Захарченко. После событий 2014 года он скрывается в России, где, по данным следствия, продолжает работать в интересах государства-агрессора и систематически совершает преступления против национальной безопасности Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

По информации ГБР, сразу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году Захарченко звонил украинским должностным лицам и предлагал подписать с РФ так называемый «договор о дружбе и защите». Это фактически означало добровольную сдачу украинских территорий в обмен на «высокие должности». Сам экс-министр подчеркивал, что действует от имени российского руководства.

Следствием также установлено, что в 2017–2023 годах он активно распространял пророссийские нарративы, направленные на подрыв украинской государственности. На своей странице во «Вконтакте» Захарченко публиковал материалы с призывами к «денацификации» Украины, обвинениями в адрес украинской власти и другой пропагандой, формировавшей идеологическую базу для агрессии РФ.

С марта по апрель 2022 года на YouTube-канале «INSIDE MEDIA HOLDING» экс-министр опубликовал около 30 видео, в которых оправдывал российское вторжение, искажал исторические факты и повторял пропагандистские тезисы. Аналогичный контент он распространял и в Instagram, в частности ролики «Украина – это ИГИЛ?» и «Буча: фейк или реальность?».

Кроме того, Захарченко участвовал в российских пропагандистских эфирах — в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 5 июня 2022 года, а также во время заседания Совета Безопасности ООН 27 декабря 2023 года, где оправдывал действия РФ и утверждал якобы «вынужденный» характер агрессии.

Расследование проводилось в формате специального досудебного расследования in absentia, поскольку подозреваемый скрывается в РФ.

Квалификация действий Захарченко:

ч. 1 ст. 111 УКУ — государственная измена;

ч. 2 ст. 111 УКУ — государственная измена в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 436-2 УКУ — оправдание вооруженной агрессии РФ с использованием СМИ.

Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет лишения свободы.

