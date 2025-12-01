В Одесі судитимуть чоловіка, який зруйнував 86 пам’ятників на кладовищі

Чоловік у нетверезому стані трощив надгробки, завдавши родичам померлих збитків понад мільйон гривень.

В Одесі судитимуть 38-річного чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами на кладовищі в Пересипському районі Одеси. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, він пошкодив 86 пам’ятників, завдавши родичам померлих збитків на суму понад один мільйон гривень.

Інцидент набув розголосу наприкінці серпня, коли директор кладовища звернувся до поліції із повідомленням про зруйновані надгробки.

Правоохоронці, прибувши на місце, зафіксували пошкодження 29 плит.

Подальше розслідування встановило: до вандалізму причетний чоловік, який у нетверезому стані приходив на територію кладовища й із хуліганських мотивів трощив пам’ятники. З померлими та їхніми родичами він не був знайомий і, за його словами, шкодує про скоєне.

У ході слідства інспектори з’ясували, що фігурант пошкодив загалом 86 пам'ятних споруд. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Згідно з висновком експертів, збитки перевищили один мільйон гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України – у нарузі над могилами, вчиненій з хуліганських мотивів. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

